Около тысячи деревьев высадили на Куликовом поле

На территории музея-заповедника Куликово поле состоялась акция «Зеленая дубрава». В районе исконного балочного леса жители Тульской и Московской областей высадили около 1 тыс. деревьев.

В ожидании торжественного открытия участники смогли посетить экспозицию «Дон. Вся история на берегах одной реки», заполнить карточку участника акции и получить памятный значок, смастерить сувенир. Акцию «Зеленая дубрава» планируется продолжать еще много десятилетий. Об этом информирует ИА «Тульские известия».

На Куликовом поле с XVI века строятся храмы в честь павших воинов и событий 1380 года. В XIX веке место сражения с соизволения представителей царской фамилии было решено увековечить официально. В 1850 году был торжественно открыт памятник Великому князю Дмитрию Донскому-победителю в виде колонны на Красном холме.