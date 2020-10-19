Пермскую галерею построят к осени 2023 года

Подведены итоги конкурса на определение подрядчика для строительства здания Пермской государственной художественной галереи. Проект реализуют к 300-летию Перми (2023 год).

«На участие в конкурсе заявился один участник ООО «АСГ Техно Строй», предложивший выполнить работы за 4,123 млрд рублей. Решение о заключении контракта будет принято в течение 20 дней при условии предоставления компанией банковской гарантии», — говорится в сообщении на сайте краевого правительства.

Как отмечает ИА «Ура.ру», галерею нужно сдать в третьем квартале 2023 года. Объект будет расположен в культурном кластере на месте бывшего завода имени Шпагина.