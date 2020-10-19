Спортсмен из России установил мировой рекорд со штангой в 436 кг

Российский стронгмен, 40-летний атлет Михаил Шивляков установил мировой рекорд, сумев поднять штангу весом 436 кг. Рекорд в становой тяге был установлен в категории masters, где возраст участников составляет 40 и более лет.

Как пишет РЕН ТВ, вес в 436 кг покорился Шивлякову нелегко. Во время выполнения упражнения у атлета пошла кровь из носа, однако он всё равно поднял штангу и удерживал ее, пока вес не был зафиксирован судьей.

Ранее летом 2020 года Шивляков совместно с самым сильным человеком Крыма Егором Сорокалетовым установил рекорд России и мира в парном подъеме штанги. Им удалось взять вес в 860 кг.

13 августа сообщалось, что житель Томска Виталий Вивчар побил рекорд Гиннесса. Мужчина выжал штангу весом 56 кг 76 раз под водой. Предыдущий рекордсмен, американец Грек Уиттсток, в прошлом году сделал 62 повторения.

Вивчар готовился к достижению три года. Спортсмену еще предстоит подтвердить свой успех, отправив комиссии «Книги рекордов» все доказательства. Для этого за выполнением упражнения следили эксперты — профессиональный хронометрист и тренер.