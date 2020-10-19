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Еще четыре госпиталя для больных COVID-19 откроют в Омске

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В Омске четыре медучреждения перепрофилируют под «ковидные» госпитали. Такое решение принято региональными властями совместно с федеральными структурами. С 19 октября госпиталь для ветеранов войн начал принимать пациентов с коронавирусом, в ближайшее время аналогичным образом изменится деятельность ФМБА, горбольницы № 7 и роддома № 5.

Губернатор Омской области Александр Бурков взял ситуацию под личный контроль, несмотря на режим самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19. В ходе беседы с зампредседателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой он попросил привлечь к работе ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство), передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

За последнюю неделю количество заболевших достигло рекордных показателей. Всего с начала пандемии опасной инфекцией заболели 13 545 человек, 10 424 жителя региона выздоровели. За последние сутки выявлен 171 новый случай коронавируса.

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