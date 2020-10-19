В аэропорту Симферополя завершили подготовку к работе в зимний период

Международный аэропорт Симферополь полностью готов к работе в зимний период. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, к сезону подготовили технику, персонал и инфраструктуру.

Необходимое предсезонное обслуживание прошли около 200 единиц техники. Одним из заключительных этапов стал масштабный смотр, во время которого специалисты проверили и подтвердили готовность спецтранспорта к работе в зимний период, пишет ИА «Крыминформ».

Как отметили в пресс-службе аэропорта, очищать летное поле от снега и льда будут 20 единиц спецтехники, в том числе плужно-щеточные и две роторные машины. Для противообледенительной обработки самолетов подготовлено три автомобиля-деайсера.

12 октября замглавы «Российского экологического оператора» (РЭО) Алексей Макрушин рассказал, что перемещение полигонов по обращению с отходами, находящихся рядом с аэропортами, обойдется примерно в 70 млрд рублей. Такая необходимость возникает в связи с тем, что около 170 полигонов и предприятий по обращению с отходами находятся вблизи от российских аэропортов и привлекают птиц, что может привести к авиапроисшествиям.