Авиацию привлекли для поиска двух человек в Баренцевом море

В акватории Баренцева моря спасатели продолжают поиски двух из 10 человек, которые находились на потерпевшем крушение судне «Юбилейный». К операции привлекли вертолет Северо-западного авиационного поисково-спасательного центра.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области, 19 октября было обнаружено тело одного из пропавших мужчин. Продолжаются поиски еще двух человек. Их осложняют сильный ветер и волны, высота которых достигает 2,5 м, пишет ИА «Би-порт».

С родственниками пострадавших работают психологи.

Судно разбилось 17 октября в районе губы Вайда Печенгского района. Оно врезалось в скалистый грунт берега, перевернулось и затонуло. Семерых пострадавших удалось спасти, их доставили в медучреждение поселка Лиинахамари.

За выходные спасательная группа обследовала береговую линию. Под водой работают водолазы.

Мурманский следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта».