В Турции зафиксировали максимум с мая заболевших за сутки COVID-19

Число выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом в Турции увеличилось на 1958, что представляет собой максимальное число заболевания в стране, свидетельствуют данные минздрава страны.

Сообщается, что всего за время пандемии зафиксировано 349 519 случаев заболевания инфекцией и 9371 летальный исход (за сутки умерли 75 пациентов).

Выздоровели, по информации минздрава, 1424 пациента, всего таких пациентов — 305 427.

Глава ведомства Фахреттин Коджа сообщил в этот же день в Twitter, что успеха в борьбе с коронавирусом можно добиться только совместными усилиями.

В сентябре и октябре в Турции растет число суточных показателей новых случаев коронавируса. В предыдущие сутки в Турции зафиксировали 1815 новых случаев заражения, максимального показателя с 8 мая.

В сентябре Коджа заявил о начале второй волны коронавируса в стране. Он отметил, что к этому привела беспечность граждан, собирающихся на массовые праздничные мероприятия.