Детскую школу искусств № 1 отремонтировали в Брянске

В Бежицком районе Брянска завершился ремонт детской школы искусств № 1 имени Т.П. Николаевой. Стоимость всех работ достигает 28 млн рублей. Обновлены фойе первого этажа и гардероб. На втором этаже провели в порядок пол, потолок и стены.

В концертном зале установили 442 новых кресла, а пол устелили паркетной доской. На стенах смонтировали специальные панели, которые улучшат акустические характеристики помещения. Также в зале появилась новая сцена, пишет NASHBRYANSK.RU. Уже на этой неделе в школе состоятся первые репетиции.

Ранее в районе старого аэропорта Брянска открылась новая школа № 71, рассчитанная на 1120 учеников. Для них обустроили просторные классы, актовый зал на 560 мест, столовую на 600 мест, школьный музей, библиотеку, два спортзала, зал хореографии и бассейн. Ближе к концу года в новом микрорайоне также откроют детский сад. В нем предусмотрены бассейн, медицинский блок, залы для музыкальных и физкультурных занятий.