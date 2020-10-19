Грант «Агропрогресс» появится в Оренбургской области

Новый вид поддержки сельхозтоваропроизводителей будет доступен для жителей Оренбуржья. Документ о введении гранта «Агропрогресс» проходит согласование. Претендовать на него могут товаропроизводители, работающие от двух лет и больше. Максимальная сумма — 30 млн рублей. Размер поддержки не должен превышать 25% от всей стоимости проекта.

Собственные средства заявителя также должны быть не менее 5%. Остальные 70% — кредитные деньги. Средства можно потратить на покупку или строительство производственных мощностей, складов или цехов, а также на оборудование, сельхозтехнику или транспорт. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Добавим, что Нижегородская область в 2021 году рассчитывает привлечь из федерального бюджета 100 млн рублей на развитие фермерства. Это в два раза больше субсидий, полученных на эти цели в 2020 году. Дополнительные средства позволят увеличить число получателей грантов по программе «Агростартап».