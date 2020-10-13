Нижегородская область намерена получить 100 млн рублей на развитие фермерства

Нижегородская область в 2021 году рассчитывает привлечь из федерального бюджета 100 млн рублей на развитие фермерства. Это в два раза большей субсидий, полученных на эти цели в 2020 году, сообщает сайт регионального правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Как объяснил глава области, дополнительные средства позволят увеличить число получателей грантов по программе «Агростартап». Соответственно удастся реализовать больше бизнес-проектов в разных направлениях, пишет ИА «НьюсНН».

В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов отметил, что гранты «Агростартапа» предоставляются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом году субсидии получили 16 хозяйств. Общая сумма составила 55,5 млн рублей.

Помимо этого, поддержка на общую сумму 294,5 млн рублей оказана по грантовым программам областного мисельхоза. Всего на развитие агропромышленного комплекса региона в 2020-м направят 4,2 млрд рублей. На данный момент до получателей доведены 3 млрд рублей.