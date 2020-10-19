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В Подмосковье избили диджея за отказ поставить песню

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В подмосковном Железнодорожном мужчина избил диджея за то, что он отказался ставить песню по его просьбе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 19 октября в сообществе «Город Железнодорожный Московская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ресторане «Альпен Хофф» 17 октября. Сообщается, что мужчина сначала оскорбил, а потом напал на диджея.

В данный момент, нападавшего разыскивает полиция.

Ранее, 8 сентября, в Евпатории пьяные мужчины напали на диджея Сергея Бабина, выступавшего под псевдонимом mr. Basic. В ходе массовой драки диджея ударили камнем по голове. С тяжелой черепно-мозговой травмой он был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы. Несмотря на усилия медиков, Бабин скончался спустя несколько дней, пишет «Газета.ру».

Позднее мужчина, подозреваемый по делу о причинении смерти по неосторожности жителю Орска в Крыму, признал вину. Он находится под подпиской о невыезде.

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