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Эксперты дали советы по профилактике остеопороза

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Биотехнологическая компания Amgen подвела первые итоги проекта «Хрупкий возраст» - информационной кампании по повышению уровня знаний об остеопорозе. Проект стартовал в 2019 году при поддержке компании Amgen в партнерстве с Российской ассоциацией по остеопорозу и Российской ассоциацией геронтологов и гериатров России, говорится в пресс-релизе, поступившем 19 октября в «Известия».

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«Около 3 млн. человек смогли увидеть информацию об остеопорозе в Интернете. Мы разработали сайт osteoporozunet.ru – его посетили уже более 50 тысяч человек, где познакомились с мерами профилактики болезни, изучили физические упражнения, рекомендации по питанию», — рассказал генеральный директор представительства Amgen в России и странах СНГ Ур Гюнайдын в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с остеопорозом.

По словам топ-менеджера, тест на определение риска развития остеопороза прошли почти 16 тысяч посетителей сайта.

По данным статистики, каждую минуту в России происходит семь переломов позвонков, а каждые пять минут — перелом шейки бедра. К более плачевным данным ведет эпидемиологическая обстановка, вызванная коронавирусом.

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева перечислила меры профилактики, на которые следует обратить внимание лицам пожилого возраста, находящимся дома из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, в квартире не должно быть препятствий для передвижений, необходимо правильное питание и сохранение физической активности в условиях домашнего режима. С родными можно общаться при помощи интернета, добавила врач.

Президент Российской ассоциации по остеопорозу Ольга Лесняк обратила внимание, что что остеопороз оказывает большую нагрузку на систему здравоохранения.

«Финансовые затраты на лечение остеопороза и остеопорозных переломов в России составляют 40 миллиардов рублей в год, при этом только 7% расходов приходится на лечение остеопороза, остальное – это переломы. Лечение остеопороза обходится дороже, чем лечение инсультов и инфарктов», — заверила она.

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