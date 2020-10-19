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В Киеве подтвердили план открыть новый пункт пропуска в Донбассе

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По договоренностям Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, еще один контрольно-пропускной пункт у границы с Украиной откроют 10 ноября в городе Счастье на территории Луганской области, сообщил в понедельник, 19 октября, штаб операции объединенных сил.

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«Открытие КПП «Счастье» запланировано на 10 ноября 2020 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

В штабе уточнили, что пропускная способность контрольного пункта составит от 10 тыс. до 15 тыс. человек в сутки. Сейчас продолжается работа по строительству КПП.

В штабе заявили, что в пункте оборудуют санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг. Кроме того, будут обустроены пункт обогрева и палатки для отдыха тех, кто пересекает контрольный пункт.

Создать новый КПП решили 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. 1 октября участники подтвердили намерение одновременно открыть два новых КПП на линии соприкосновения в Донбассе до 10 ноября: «Луганск – Счастье», «Первомайск – Золотое».

Но позднее Киев отказывался предоставить информацию, обеспечивающую выполнение работ по оборудованию пункта пропуска через линию соприкосновения в города Счастье. Тогда же стало известно, что украинская сторона ведет работы по оборудованию КПП в районе города Золотое.

Сегодня единственный пункт пропуска между ЛНР и территорией, находящейся под контролем Украины, находится в поселке Станица Луганская на мосту через реку Северский Донец. 13 октября вновь стало известно, что Украина прекратит пропуск людей около Станицы Луганской с 15 по 31 октября.

Ранее Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала четыре новых участка разведения сил и средств на линии соприкосновения, поставлена задача разработать детальный план и закончить проект дополнения к рамочному решению трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

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