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СМИ узнали о контроле Рио-де-Жанейро криминальными структурами

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Преступные группировки контролируют более половины территории одноименной столицы бразильского штата Рио-де-Жанейро. Об этом 19 октября сообщил телеканал Globo 1 со ссылкой на исследование.

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Присутствие криминальных структур отмечено в 96 из 163 районов мегаполиса. На этой территории проживают 3,76 млн граждан из 6,75 млн общего населения Рио-де-Жанейро. Доминируют в этих районах различные преступные группы, осуществляющие контроль разного рода.

Исследование основано на почти 38 тыс. сообщениях о совершенных преступлениях, где упоминались банды наркоторговцев или структуры мафии.

«Это первая попытка создать методологию, пусть и не идеальную, для того чтобы понять, какая часть территории Рио-де-Жанейро находится под контролем вооруженных групп», — отметил один из авторов работы, Даниэл Хирата, из университета штата.

В начале августа федеральная полиция и ВВС Бразилии в ходе совместной операции перехватили два легкомоторных самолета, перевозивших более 1 т кокаина.

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