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Пенсионерка перечислила лжецелителю 1,5 млн рублей в Приангарье

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В Иркутской области 82-летняя женщина перечислила более 1,5 млн рублей лжецелителю. Пенсионерка надеялась избавиться от хронической болезни.

По словам жительницы Ангарска, она увидела объявление о дистанционном лечении различных заболеваний в одной из телевизионных передач в феврале 2020 года. Она решила обратиться за помощью и позвонила по указанному номеру. При беседе «целитель» сообщил женщине, что на нее наложена порча. Для избавления от недуга пенсионерке предложили провести необходимые обряды и приобрести амулеты. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Для проведения лечения женщина перечисляла собственные сбережения, а потом оформила кредит. Сеансы завершились в июле 2020 года. Тогда «целители» обещали вернуть часть потраченных денег, если пенсионерка оплатит налог и страховку. Тогда женщина поняла, что стала жертвой преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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