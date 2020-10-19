Пенсионерка перечислила лжецелителю 1,5 млн рублей в Приангарье

В Иркутской области 82-летняя женщина перечислила более 1,5 млн рублей лжецелителю. Пенсионерка надеялась избавиться от хронической болезни.

По словам жительницы Ангарска, она увидела объявление о дистанционном лечении различных заболеваний в одной из телевизионных передач в феврале 2020 года. Она решила обратиться за помощью и позвонила по указанному номеру. При беседе «целитель» сообщил женщине, что на нее наложена порча. Для избавления от недуга пенсионерке предложили провести необходимые обряды и приобрести амулеты. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Для проведения лечения женщина перечисляла собственные сбережения, а потом оформила кредит. Сеансы завершились в июле 2020 года. Тогда «целители» обещали вернуть часть потраченных денег, если пенсионерка оплатит налог и страховку. Тогда женщина поняла, что стала жертвой преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.