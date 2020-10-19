Эксперт усомнился в эффективности американской «суперпушки»

«Суперпушка», над созданием которой сейчас работают в США, будет малоподвижным и уязвимым орудием. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Он подтвердил, что американские специалисты действительно работают над таким оружием — по всей видимости, это может быть пушка с активно-реактивным снарядом.

«Но дело в том, что габариты такого орудия будут весьма громоздкие и оно будет либо малоподвижно, либо вовсе не подвижно, а значит, предельно уязвимо... Эта суперпушка никуда не уедет. Как только она выстрелит, ее сразу можно будет засечь и уничтожить», — сказал Прохватилов в беседе с НСН.

Эксперт добавил, что такого рода оружие неэффективно в эпоху, когда применяются автономные системы вооружения. По его мнению, все эти проекты имеют под собой цель освоить бюджет.

«Были сообщения, что из такого оружия можно из Польши стрелять хоть по Москве. А у нас в Калининграде стоят «Искандеры», которые могут достичь основных столиц европейских стран. То есть наш ответ давно имеется. На мой взгляд, то, что пишут в американской прессе, это тупиковая ветвь военной эволюции», — добавил Прохватилов.

Издание Popular Mechanics 16 октября опубликовало статью о том, что вооруженные силы США готовятся принять на вооружение стратегическую сверхдальнобойную суперпушку (Strategic Long Range Cannon, SLRC). Отмечалось, что если технологии сработают, то SLRC будет иметь возможность вести огонь в 50 раз дальше, чем существующие орудия. В материале сказано, что в случае ее применения с линкоров типа Montana из акватории Северного моря она сможет обстреливать цели «в беспрецедентных диапазонах» и даже Москву.