Путин поблагодарил Стивена Сигала за помощь в спасении байкальского омуля

Российский лидер Владимир Путин передал слова благодарности голливудскому актеру Стивену Сигалу за участие в акции по восстановлению популяции байкальского омуля. Об этом глава государства заявил в понедельник, 19 октября, в ходе встречи с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым.

Шестаков доложил президенту о ходе этой программы, отметив, что дополнительные средства выделены как на воспроизводство байкальского омуля, так и на мероприятия по рыбоохране

«Мы видим уже положительную динамику. Сокращение популяции приостановлено, сейчас мы уже видим небольшой рост», — сообщил глава ведомства, указав, что в перспективе 2023–2025 годов Росрыболовство считает возможным открыть промышленное рыболовство.

В июле Сигал побывал в Бурятии, где познакомился с культурой и традициями старообрядцев и посетил озеро Байкал. Он отмечал, что защита озера Байкал имеет первостепенное значение для жителей региона.

В 2016 году Сигал заявил, что его отец был бурятом. Вскоре после этого актер получил российский паспорт и стал гражданином России. В августе 2018 года Сигала назначили на должность специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.