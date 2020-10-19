Прямой эфир

Путин поблагодарил Стивена Сигала за помощь в спасении байкальского омуля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский лидер Владимир Путин передал слова благодарности голливудскому актеру Стивену Сигалу за участие в акции по восстановлению популяции байкальского омуля. Об этом глава государства заявил в понедельник, 19 октября, в ходе встречи с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым.

Икра окончена: теплая зима грозит на треть сократить популяцию речной рыбы
Отсутствие снега и льда может нарушить ход весеннего нереста сазанов, лещей и карасей

Шестаков доложил президенту о ходе этой программы, отметив, что дополнительные средства выделены как на воспроизводство байкальского омуля, так и на мероприятия по рыбоохране

«Мы видим уже положительную динамику. Сокращение популяции приостановлено, сейчас мы уже видим небольшой рост», — сообщил глава ведомства, указав, что в перспективе 2023–2025 годов Росрыболовство считает возможным открыть промышленное рыболовство.

В июле Сигал побывал в Бурятии, где познакомился с культурой и традициями старообрядцев и посетил озеро Байкал. Он отмечал, что защита озера Байкал имеет первостепенное значение для жителей региона.

В 2016 году Сигал заявил, что его отец был бурятом. Вскоре после этого актер получил российский паспорт и стал гражданином России. В августе 2018 года Сигала назначили на должность специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020