Стивен Сигал прилетел в Бурятию

Голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в Бурятию, чтобы познакомиться с культурой и традициями старообрядцев и посетить озеро Байкал. Об этом во вторник, 21 июля, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ 21 июля. Всего артист намерен провести в Бурятии неделю, пишет RT. Первые впечатления Сигал получил уже в аэропорту, где его встретили по древним обычаям бурятского гостеприимства. Сразу после прилета Сигал отправился на экскурсию по Улан-Удэ, а также в буддистский центр — Иволгинский дацан.

Отмечается, что актер хотел бы побывать и на острове Ольхон — единственном населенном острове Байкала. Ольхон считается географическим, историческим и сакральным центром Байкала.

«Я считаю это озеро священным местом для региона, и его защита имеет первостепенное значение. У меня много друзей и родственников отсюда, и моя связь с республикой черзвычайно важна», — приводит слова Сигала телеканал «Звезда».

В 2016 году Стивен Сигал заявил, что его отец был бурятом. Вскоре после этого актер получил российский паспорт и стал гражданином России. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. В августе 2018 года Сигала назначили на должность специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, отмечает телеканал «360».