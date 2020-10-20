Ледяной туш: как «Седов» шел по Северному морскому пути

Барк «Седов» — крупнейшее учебно-парусное судно в мире — продолжает свой уникальный переход по северным морям из Владивостока в родной Калининград. Корабль благополучно прошел по Северному морскому пути и на днях покинул его акваторию. Ожидается, что он прибудет в порт приписки в середине ноября. Как проходит экспедиция, не имеющая аналогов в истории, — в фотогалерее «Известий»