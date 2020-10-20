Ледяной туш: как «Седов» шел по Северному морскому пути

Барк «Седов» — крупнейшее учебно-парусное судно в мире — продолжает свой уникальный переход по северным морям из Владивостока в родной Калининград. Корабль благополучно прошел по Северному морскому пути и на днях покинул его акваторию. Ожидается, что он прибудет в порт приписки в середине ноября. Как проходит экспедиция, не имеющая аналогов в истории, — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
На Дальний Восток «Седов» прибыл 3 июня в ходе кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Обратный маршрут было решено проложить по Северному морскому пути. На фото: курсанты на палубе барка перед отправлением из Владивостока
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Северный морской путь проходит вдоль берегов России по морям Северного Ледовитого океана — Баренцеву, Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чукотскому и Берингову
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
Это кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, его длина составляет около 5,6 тыс. км. Альтернативные транспортные артерии, проходящие через Суэцкий или Панамский каналы, в два раза длиннее
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
За время экспедиции, которая стартовала 19 августа и, как ожидается, займет 78 суток, судно пройдет 8305 морских миль
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
По ходу маршрута были запланированы заходы в порты Петропавловска-Камчатского, Певека, Сабетты, Мурманска
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
В акватории Авачинской губы в Камчатском крае
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
В ходе экспедиции экипаж отрабатывает навыки работы в суровых арктических условиях. Курсанты-практиканты во время перебрасовки рея
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Утреннее построение команды на палубе во время перехода по Карскому морю
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Капитан-наставник Михаил Новиков и капитан Виктор Николин прокладывают маршрут в Оленью Губу в штурманской рубке
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Барк успешно прошел акваторию Северного морского пути, не встретив никаких препятствий
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Даже на самых сложных участках маршрута — в проливах Лонга и Вилькицкого — судно не встретило ни одного ледяного поля
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Во время дрейфа в Баренцевом море
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
Экспонаты музея, расположенного на борту «Седова»
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
Ожидается, что судно прибудет в Калининград 15 ноября
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
Важнейшие задачи экспедиции наряду с подготовкой экипажа — демонстрация потенциала кратчайшего маршрута между Востоком и Западом, а также привлечение внимания мирового сообщества к вопросам рационального и бережного освоения Арктики
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.