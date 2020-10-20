Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Мужчина захватил заложников в банке в грузинском городе Зугдиди
Мир
Пашинян заявил о невозможности решить вопрос Карабаха дипломатическим путем
Наука
Центр «Вектор» начал разработку единой вакцины от гриппа и COVID-19
Экономика
Путин не исключил новых проблем в мировой экономике из-за пандемии
Политика
В Кремле заявили о способности обеспечить Крым водой без Украины

Ледяной туш: как «Седов» шел по Северному морскому пути

Уникальная экспедиция крупнейшего в мире учебного парусника близится к завершению
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Барк «Седов» — крупнейшее учебно-парусное судно в мире — продолжает свой уникальный переход по северным морям из Владивостока в родной Калининград. Корабль благополучно прошел по Северному морскому пути и на днях покинул его акваторию. Ожидается, что он прибудет в порт приписки в середине ноября. Как проходит экспедиция, не имеющая аналогов в истории, — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
На Дальний Восток «Седов» прибыл 3 июня в ходе кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Обратный маршрут было решено проложить по Северному морскому пути. На фото: курсанты на палубе барка перед отправлением из Владивостока
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Северный морской путь проходит вдоль берегов России по морям Северного Ледовитого океана — Баренцеву, Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чукотскому и Берингову
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
Это кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, его длина составляет около 5,6 тыс. км. Альтернативные транспортные артерии, проходящие через Суэцкий или Панамский каналы, в два раза длиннее
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
За время экспедиции, которая стартовала 19 августа и, как ожидается, займет 78 суток, судно пройдет 8305 морских миль
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
По ходу маршрута были запланированы заходы в порты Петропавловска-Камчатского, Певека, Сабетты, Мурманска
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
В акватории Авачинской губы в Камчатском крае
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
В ходе экспедиции экипаж отрабатывает навыки работы в суровых арктических условиях. Курсанты-практиканты во время перебрасовки рея
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Утреннее построение команды на палубе во время перехода по Карскому морю
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Капитан-наставник Михаил Новиков и капитан Виктор Николин прокладывают маршрут в Оленью Губу в штурманской рубке
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Барк успешно прошел акваторию Северного морского пути, не встретив никаких препятствий
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Даже на самых сложных участках маршрута — в проливах Лонга и Вилькицкого — судно не встретило ни одного ледяного поля
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Во время дрейфа в Баренцевом море
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
Экспонаты музея, расположенного на борту «Седова»
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
Ожидается, что судно прибудет в Калининград 15 ноября
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
Важнейшие задачи экспедиции наряду с подготовкой экипажа — демонстрация потенциала кратчайшего маршрута между Востоком и Западом, а также привлечение внимания мирового сообщества к вопросам рационального и бережного освоения Арктики
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020