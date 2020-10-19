Прокурор запросил реальные сроки фигурантам дела о пытках в ИК-1 Ярославля

Государственное обвинение запросило наказание в виде семи лет колонии общего режима бывшему врио начальника исправительной колонии № 1 Ярославля Дмитрию Николаеву и его заместителю Игиту Михайлову по делу об избиении заключенного Евгения Макарова. Об этом 19 октября рассказали юристы в Telegram-канале «Ярославское дело», сообщает ТАСС.

Этим фигурантам гособвинение запрашивает по 7 лет колонии общего режима. В общей сложности прокуратура запросила для обвиняемых 72 года лишения свободы.

Максиму Яблокову запрошено наказание в виде 6 лет колонии, Игорю Богданову — 5 лет и 6 месяцев, Алексею Бровкину — 5 лет и 5 месяцев, Александру Морозову — 5 лет и 5 месяцев, Дмитрию Соловьеву — 5 лет и 4 месяцев, Руслану Цветкову — 5 лет и 4 месяцев, Андрею Зыбину — 5 лет и 3 месяцев, Сергею Драчеву — 5 лет и 3 месяцев, Сипану Мамояну — 5 лет и 2 месяцев, Алексею Микитюку — 5 лет, Алексею Андрееву — 4 года колонии.

Как отметила в ходе судебного заседания адвокат Ирина Бирюкова, руководство колонии намеревалось скрыть преступление, так как заключенного Евгения Макарова после избиения не вернули в его камеру, а поместили в одиночную

Проверки начались не по донесения руководства исправительного учреждения, после обращений Бирюковой в надзирающие органы и к уполномоченному по правам человека в России, добавила юрист.

Уголовное дело возбудили, после того как 24 августа 2018 года была опубликована запись со сценами насилия в отношении осужденных ИК-1 УФСИН России по Ярославской области. В ноябре 2016 года обвиняемые, которые должны были обыскать осужденных ИК-1, избили трех мужчин. Причиненные им повреждения не повлекли вреда здоровью.

В 2018 году после появления летом того же года информации о пытках в ярославской колонии УФСИН провело проверки, в ходе которых было выявлено 168 случаев нарушений в колониях при применении к заключенным силы и спецсредств.