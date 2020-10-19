Спад уровня воды наблюдают в реке Амур в Хабаровском крае

На протяжении реки Амур наблюдается постепенный и стабильный спад уровня воды в Хабаровском крае. Тем не менее в некоторых районах сохраняется неблагоприятная обстановка.

К утру 19 октября уровень воды возле Хабаровска снизился на 10 см и достиг 425 см. Возле села Троицкого в Нанайском районе уровень воды опустился до 377 см. У Комсомольска-на-Амуре за сутки снижение составило 10 см. В остальных населенных пунктах вблизи русла Амура сохраняется неблагоприятный уровень воды. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Темп снижения воды колеблется от 0 до 13 см в сутки.

Под воздействием паводка остаются 46 населенных пунктов. Подтопление сохраняется в 16 жилых домах и на 2 тыс. земельных участков. В населенных пунктах, где вода ушла с жилых территорий, ведется работа оценочных комиссий. Они ведут подсчет ущерба, нанесенного паводком.