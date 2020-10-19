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Nokia создаст первую сеть сотовой связи на Луне

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало финскую телекоммуникационную компанию Nokia для создания первой сети сотовой связи на Луне. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила пресс-служба компании.

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«Инновации Nokia будут использованы для создания и развертывания ультракомпактной и с низким потреблением энергии сети LTE на лунной поверхности в конце 2022 года. Для этого Nokia сотрудничает с Intuitive Machines, так как технология будет интегрирована в лунный посадочный модуль компании и доставлена на Луну», ― говорится в сообщении.

В Nokia добавили, что такая сотовая сеть позволит обеспечить передачу информации и видео, а также дистанционно управлять луноходами. Подчеркивается, что это необходимо для долгосрочного пребывания человека на спутнике Земли.

14 октября глава NASA Джеймс Брайденстайн выступил за принятие международных стандартов для частных компаний, занимающихся разработками в космической отрасли.

По его словам, необходима совместимость всех систем и стандартов. Речь идет об обработке данных, коммуникации, работе систем стыковки, жизнеобеспечения, навигации.

Ранее в тот же день США и Британия подписали соглашение об освоении Луны. Усилия объединят NASA и Британское космическое агентство. Самый крупный общий проект — создание окололунной станции Gateway.

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