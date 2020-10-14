В NASA предложили стандарты космических разработок для частных фирм

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн выступил за принятие международных стандартов для частных компаний, занимающихся разработками в космической отрасли. Об этом он заявил в среду, 14 октября, в ходе выступления на Международном астронавтическом конгрессе, который в этом году проходит в онлайн-формате.

По его словам, необходима совместимость всех систем и стандартов. Речь идет об обработке данных, коммуникации, работе систем стыковки, жизнеобеспечения, навигации. «Иными словами, в тех сферах, где в области космических полетов мы должны работать в тесном сотрудничестве», — сказал он.

Как отметил глава NASA в эфире в Twitter, необходимо разработать общие стандарты, которые должны находиться в открытом доступе и быть доступны разработчикам во всем мире.

Космическая сфера должна быть отраслью широкого международного сотрудничества, что расширит возможности в сфере освоения космоса.

Ранее в этот день США и Британия подписали соглашение об освоении Луны. Усилия объединят NASA и Британское космическое агентство. Самый крупный общий проект — создание окололунной станции Gateway.