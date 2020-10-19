Почти 1 тыс. клубов и баров Москвы получила QR-коды

Почти 1 тыс. заведений Москвы получила QR-коды. С 19 октября систему будут использовать для чекина гостей. Идентификация необходима на дискотеках, в клубах и барах, открытых с полуночи до шести часов утра. Посетители будут регистрировать номера телефонов по QR-коду или СМС.

Идентификация поможет обезопасить жителей и проконтролировать распространяемость заболевания. Если на вечеринке выявят случай COVID-19, гостям придет рассылка. Также к системе могут добровольно подключиться кафе и рестораны столицы.