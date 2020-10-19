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Вакцинацию против энцефалита продолжат в Хабаровске до конца ноября

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Жителей Хабаровска приглашают на вакцинацию против клещевого энцефалита. Прививки планируют ставить до конца ноября.

Специалисты напоминают, что обязательную вакцинацию необходимо пройти жителям эндемичных территорий. Также прививки рекомендуются тем гражданам, для которых высок шанс быть укушенными клещом. К ним относятся сотрудники сельскохозяйственной и геологической сфер, а также люди, задействованные в работах в лесах и полях. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Медики предлагают пройти как первичную вакцинацию, так и ревакцинацию. Успеют сделать прививки и те, кто уже привился дважды, а заключительная вакцинация должна была пройти прошедшей весной. Граждане, которые не сделают третью прививку сейчас, следующей осенью начнут курс заново.

Вакцинация проводится за счет средств обязательного медицинского страхования. Сроки вакцинации могут быть скорректированы в зависимости от ситуации с коронавирусом.

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