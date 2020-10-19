Незаконное строение на Куршской косе снесут по требованию прокуроров

Природоохранная прокуратура Калининградской области потребовала снести незаконную постройку на Куршской косе. В надзорном ведомстве выяснили, что арендатор использовал участок на территории нацпарка без проекта освоения лесов. На строительство у него не было разрешения.

Природоохранный прокурор направил иск в суд с требованием демонтировать объект и привести землю в первоначальное состояние. Суд поддержал сторону надзорного органа.

В свою очередь арендатор с решением суда не согласился. Он подал апелляцию и попросил назначить строительно-техническую экспертизу. Однако областной суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений, сообщает Калининград.Ru.

В начале сентября сообщалось, что на Куршской косе рядом с городским парком в Зеленоградске благоустроят новую прогулочную зону. Территория примыкает к городскому кладбищу, она начинается от северо-восточной границы парка и проходит вдоль авандюны до Куршской косы. Площадь участка составляет почти 16 тыс. кв. м.