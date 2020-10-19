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Россияне увидят звездопад Ориониды в ночь на 22 октября

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Скорость потока Ориониды, пик активности которого ожидается в ночь на 22 октября, составит около 20 метеоров в час. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба Московского планетария.

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«Активность Орионид часто остается почти на одном уровне несколько последующих ночей после пика. Ориониды рождены шлейфом частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея (1Р/Halley) — самой известной среди периодических комет за которой наблюдают с древних времен», — говорится в заявлении.

Отмечается, что частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек. Это достаточно быстрые метеоры, и они часто оставляют яркие следы-треки.

«Условия наблюдения Орионид в 2020 году — благоприятные. Наблюдения метеоров Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом», — отметили в планетарии.

Впервые Ориониды задокументировал Эдвард К. Херрик, наблюдавший метеорный поток в октябре 1839 и 1840 годов.

В августе астроном-любитель Геннадий Борисов из Крыма обнаружил новую комету в солнечной системе. Она стала уже десятым его открытием.

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