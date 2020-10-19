Суд взыскал с экс-партнера и бывшей жены Фургала почти 270 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы взыскал с бывшего делового партнера Николая Мистрюкова и бывшей супруги экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисы Стародубовой в пользу МСП Банка задолженность по кредитному договору в размере около 270 млн рублей. Об этом в понедельник, 19 октября, ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил иски о солидарном взыскании задолженности в пользу банка в общем размере 267 070 543 рубля, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 тыс. рублей», — рассказала собеседница информагентства.

Соответчиками по иску акционерного общества «МСП Банк» также являются Георгий Гельфер и Андрей Михеев.

Отмечается, что решение в силу не вступило и было обжаловано в Московском городском суде.

Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, а в начале сентября продлил меру пресечения еще на три месяца.

Бывший чиновник содержится в СИЗО «Лефортово». Свою вину он не признал. Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей за моральный ущерб, пишет «Газета.ру».