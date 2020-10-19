Журналисты «Известий» заявили о рекордных нарушениях в госзакупках Москвы

В материалах Счетной палаты «Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2019 год» говорится, что в прошлом году был поставлен очередной рекорд по нарушениям в сфере госзакупок.

«Известия» проанализировали сайт госзакупок и обнаружили, что, несмотря на недавнее требование президента ускорить цифровизацию услуг для населения, подведомственные московским властям организации ежегодно заключают госконтракты на аренду авто для перевозки бумажных документов, но на этих машинах перевозят мировых судей, сотрудников МФЦ и префектур.

Общая стоимость таких контрактов — несколько сотен миллионов рублей.

Так, в июне 2020 года прошел конкурс на аренду 66 «автомобилей второй категории» для мировых судей Москвы в следующем году. В требованиях тендера указывается, что транспорт необходим для перевозки служащих и транспортировки документации. Стоимость предоставления таких услуг составляет 83,3 млн рублей.

Выяснилось, что среди требований к тендеру — подача с прогретым салоном в зимний период, а в летний — с охлажденным. Это говорит о том, что использоваться машины будут, скорее всего, не для перевозки документов, отмечает издание.

Источник «Известий», знакомый с ситуацией, пояснил, что автомобили арендуются в том числе для префекта, его замов и оперативных разъездов сотрудников.

На совещании по связи и IT-индустрии 10 июня президент России Владимир Путин заявил, что вынужденные ограничения из-за коронавируса мотивировали россиян по-другому взглянуть на широкие возможности цифровизации во многих сферах и теперь необходимо развивать эти тенденции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Властелины колёс: главы округов Москвы тратят сотни миллионов на развоз документов