Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении перемирия

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявило, что азербайджанские военные возобновили в понедельник утром обстрел в зоне конфликта на северном и южном направлениях. Со своей стороны, оборонное ведомство Азербайджана сообщило, что армянская сторона вновь обстреляла территорию Агджабединского района. Ранее стало известно, что ситуацию в Нагорном Карабахе обсудят в Совете Безопасности ООН. Заседание в закрытом режиме состоится по запросу России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Дипломаты попытаются прекратить конфликт. Достигнутые Арменией и Азербайджаном договоренности долго не продержались. Страны обвиняют друг друга в нарушении гуманитарного перемирия. В воскресенье, по данным СМИ, в окрестностях Степанакерта прогремел мощный взрыв.