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ЕГЭ по истории не станет обязательным в ближайшие годы

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Сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в ближайшие несколько лет не планируют делать обязательной. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями.

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«Мы пока этот вопрос у себя не обсуждаем. В ближайшие годы, то есть в течение следующего года и в течение следующих двух лет этот вопрос не рассматривается», — сказал Музаев, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Ранее в этот же день Музаев сообщил, что Рособрнадзор не рассматривает вариант сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году в дистанционном формате.

В 2020 году основной период ЕГЭ проходил с 29 июня по 25 июля. Его перенесли из-за распространения коронавируса в стране. Всего на участие в экзаменах основного периода было зарегистрировано около 714 тыс. человек.

ЕГЭ в этом году сдавали только те, кто планировал поступать в вуз. Обязательные экзамены по русскому языку и литературе также отменили — аттестаты выпускникам выдали на основании их успеваемости.

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