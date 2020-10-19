Названа доля желающих иметь свой бизнес российских школьников

В России 82% опрошенных школьников хотели бы иметь свой бизнес. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного образовательной компанией Maximum Education совместно с бизнес-платформой Общероссийского народного фронта (ОНФ), результаты которого появились у ТАСС 19 октября.

В опросе участвовали свыше 1 тыс. школьников 11–18 лет. Он показал, что 46% в качестве мотивации для создания бизнеса называют возможность заработать деньги, 35% — говорят, что это является их мечтой, и 20% — отметили тягу к открытию бизнеса возможностью «быть главным».

Всего 56% подростков хотели бы создать средний по размеру бизнес, 34% респондентов — крупную корпорацию. Еще 10% опрошенных заявили, что хотели бы иметь небольшое семейное дело.

59% школьников хотели бы делать бизнес в России, а 41% респондентов — за границей.

Главным в бизнесе 36% учащихся назвали возможность изменить мир, 28% считают основным свободу действия, пятая часть — возможность заработать много денег, 15% — исполнение мечты.

Ученики назвали сферы, в которых они бы хотели развивать свое дело. В пятерку сфер попали интернет-бизнес, развлекательная сфера, торговля, услуги и образование. Транспорт и строительство стали самыми непопулярными направлениями.

«Радостно видеть, что большая часть школьников хочет развиваться и делать свой бизнес. Отдельно радует, что большая часть опрашиваемых хотят делать бизнес в России», — сказал агентству руководитель бизнес-платформы ОНФ Михаил Палей.

Он добавил, что одним из приоритетных направлений бизнес-платформы ОНФ является поддержка молодежного предпринимательства.

По словам гендиректора образовательной компании Maximum Education Михаила Мягкова, около 40% опрошенных из числа заинтересованных в бизнесе подростков считают, что получать первичные навыки для ведения такой деятельности необходимо на дополнительных курсах, на школу и университет надеются примерно 20% респондентов.

В начале августа журнал Forbes впервые составил рейтинг звезд социальной сети TikTok, участники которой заработали с июня 2019 года по июнь 2020 года более $1 млн каждый. Первую строчку рейтинга заняла 19-летняя Эддисон Рэй Истерлинг, которая публикует в соцсети видео своих танцев. Издание оценило ее доход в $5 млн.