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BMW выпустит самый мощный автомобиль в истории бренда

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Немецкая компания BMW выпустит новую версию версию флагманского кроссовера X8, которая получит приставку M. Она станет самым мощным автомобилем в модельной линейке бренда. Об этом 19 октября сообщает Autocar.

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Внешне новинка во многом будет повторять стоящий на ступеньку ниже в модельной линейке кроссовер X7. Основными отличиями станут более дорогая отделка салона, расширенное оснащение и раздельные кресла на втором ряду.

Под капотом BMW X8 M будет установлена гибридная силовая установка, состоящая из 4,4-литрового бензинового турбодвигателя и электромотора. Суммарная мощность агрегата составит 750 л.с.

Ожидается, что премьера новинки состоится в 2022 году. Стоимость модели неизвестна.

30 сентября сообщалось, что BMW представила новое поколение кабриолета 4-й серии. Продажи модели на российском рынке начнутся весной 2021 года. Цены на новинку стартуют от 3 770 000 рублей.

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