BMW объявила российские цены на новый кабриолет 4-й серии

Немецкая компания BMW представила новое поколение кабриолета 4-й серии. Как сообщает 30 сентября пресс-служба бренда, продажи модели на российском рынке начнутся весной 2021 года. Цены на новинку стартуют от 3 770 000 рублей.

Автомобиль построили на модульной платформе CLAR. Инженерам удалось значительно увеличить жесткость кузова и понизить центр тяжести. Объем багажника варьируется от 300 л при опущенной крыше до 385 л при поднятом верхе.

Базовая версия машины получила шесть подушек безопасности, руль с обогревом, датчик дождя, круиз-контроль, передний и задний парктроник, автоматический климат-контроль на три зоны, 18-дюймовые легкосплавные диски.

В России будут доступны автомобили с четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и с шестицилиндровым мотором с отдачей 374 л.с. Коробка передач для обоих агрегатов — восьмиступенчатый «автомат».

24 сентября сообщалось, что российский дизайнер Владимир Ярцев, сотрудничавший с «АвтоВАЗом» и разработавший образ отечественного седана ВАЗ-2110, раскритиковал облик современных моделей BMW.