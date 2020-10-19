Продажи новых автомобилей в Европе в сентябре выросли на 3,1%

В Европе по итогам сентября 2020 года было продано 933 987 новых автомобилей, что на 3,1% больше, чем год назад. Об этом 19 октября сообщает «Автостат-Инфо».

Отмечается, что рост стал возможен благодаря положительной динамке продаж новых автомобилей в Италии (+9,5%) и Германии (+8,4%), в то время как во Франции и Испании было зафиксировано снижение показателей реализации на 3 и 13,5% соответственно.

Всего за первые три квартала 2020 года в странах Европы было продано 7,06 млн новых машин, что на 29% меньше, чем за тот же период 2019 года.

19 августа сообщалось, что автоэксперт Игорь Моржаретто предупредил россиян о росте цен на автомобили и падении продаж к концу года.

Он рассказал, что в июле из-за пандемии наблюдался нетипичный рост продаж по сравнению с 2019 годом, однако на данный момент они более или менее спокойны. При этом эксперт уверен, что под конец года продажи упадут по меньшей мере на 20%.