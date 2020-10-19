Прямой эфир

Продажи новых автомобилей в Европе в сентябре выросли на 3,1%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Европе по итогам сентября 2020 года было продано 933 987 новых автомобилей, что на 3,1% больше, чем год назад. Об этом 19 октября сообщает «Автостат-Инфо».

Закончились полностью: какие автомобили оказались в дефиците
Запасы машин у дилеров сократились вдвое, а цены выросли

Отмечается, что рост стал возможен благодаря положительной динамке продаж новых автомобилей в Италии (+9,5%) и Германии (+8,4%), в то время как во Франции и Испании было зафиксировано снижение показателей реализации на 3 и 13,5% соответственно.

Всего за первые три квартала 2020 года в странах Европы было продано 7,06 млн новых машин, что на 29% меньше, чем за тот же период 2019 года.

19 августа сообщалось, что автоэксперт Игорь Моржаретто предупредил россиян о росте цен на автомобили и падении продаж к концу года.

Он рассказал, что в июле из-за пандемии наблюдался нетипичный рост продаж по сравнению с 2019 годом, однако на данный момент они более или менее спокойны. При этом эксперт уверен, что под конец года продажи упадут по меньшей мере на 20%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020