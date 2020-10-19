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У мэра Абакана выявлен коронавирус

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Мэр Абакана (Республика Хакасия) Алексей Лемин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщается на сайте городской администрации.

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«У главы города Абакана Алексея Лемина положительный тест на COVID-19 по семейному контакту, симптомы заболевания не проявились», — говорится в тексте.

В своём заявлении Лемин призвал горожан соблюдать предписания властей и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

Ранее, 17 октября, глава Хакасии Валентин Коновалов на своей странице в Instagram рассказал, что у него выявлен COVID-19. В данный момент он находится на самоизоляции, откуда, по его словам, продолжит работать.

В регионе по состоянию на 18 октября зафиксировано 5452 случая коронавирусной инфекции, 57 жителей скончались, выздоровели — 4473.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рфи доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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