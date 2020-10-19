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Сын Валерии рассказал о беременности жены

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Младший сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал, что его жена Лиана ждет ребенка. Об этом он написал на своей странице в Instagram в воскресенье, 18 октября, и опубликовал совместные фото с супругой.

«1+1=3! У нас будет ребенок», — говорится в подписи к серии фотографий.

21-летний Шульгин также признался в любви к жене и заявил, что очень счастлив.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились 28 августа в Москве. На торжестве присутствовало много звездных гостей, включая Николая Баскова, Эмина Агаларова, семью Маликовых и многих других, отмечает телеканал «360».

В феврале 2020 года сообщалось, что певица Валерия намерена создать и возглавить политическую партию по борьбе с домашним насилием и за права женщин. По словам супруга и продюсера исполнительницы Иосифа Пригожина, Валерия со своей новой партией планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

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