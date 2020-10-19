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Кабмин планирует инвестировать из Фонда народного благосостояния через ВЭБ

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ВЭБ может получить как минимум несколько сотен миллиардов рублей из Фонда народного благосостояния на депозиты, рассказали «Известиям» два близких к правительству источника, информацию подтвердил федеральный чиновник. Деньги госкорпорация сможет использовать для кредитования инвестпроектов, прежде всего инфраструктурных.

Таким образом кабмин планирует направить резервы в экономику, не дестабилизируя систему бюджетных правил, хотя частично нормы управления деньгами фонда придется переписать, уверяют источники. По словам одного из источников, одно из главных правил — запрет размещать средства ФНБ в новые активы, если его ликвидная часть, то есть, деньги на счетах в ЦБ, ниже 7%, -- может быть скорректировано.

По данным на 1 октября, в Банке России хранились деньги ФНБ в размере 8,2% ВВП. Теоретически, 1,2% мог бы быть вложен в другие активы, однако, поскольку практически вся сумма накоплений размещена в иностранные валюты, размер фонда в рублевом выражении постоянно пересматривается — как только рубль укрепится, стоимость активов ФНБ снизится. Ранее глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы журналистов, утверждал, что по итогам года ликвидная часть фонда вряд ли существенно превысит 7% ВВП, поэтому всерьез рассуждать об инвестициях из его ресурсов не приходится.

На депозитах в ВЭБе размещено 580 млрд рублей из средств ФНБ, следует из материалов Минфина. Максимально, согласно нормативам ведомства, на вкладах в госкорпорации может лежать до 955 млрд рублей фонда. Из них ВЭБ может выдавать кредиты, но также исключительно в установленных пределах. Реальный сектор экономики может быть профинансирован не более чем на 300 млрд рублей. На данный момент ВЭБ прокредитовал инвестпроекты на 62 млрд.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не для слаборезервных: ВЭБ может получить деньги ФНБ на инвестиции

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