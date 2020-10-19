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Стало известно о состоянии упавших с эскалатора в московском ТЦ детей

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В прокуратуре Москвы рассказали о состоянии детей 2013 и 2018 годов рождения, которые упали с эскалатора в московском ТЦ. Один ребенок остается в больнице с матерью, второго отпустили домой. Об этом сообщил сайт kp.ru в воскресенье, 18 октября.

Инцидент произошел вечером 17 октября в ТЦ «Мегаполис». Семилетняя девочка не удержала на эскалаторе коляску с двухлетним ребенком, из-за чего вниз по ступеням упали оба ребенка и получили травмы. Пострадавших госпитализировали. Известно, что взрослых в момент случившегося рядом не оказалось, сообщает телеканал «Звезда».

По данному произошедшего столичная прокуратура начала проверку, в ходе которой будет оцениваться соблюдение руководством торгового центра требований законодательства о несовершеннолетних и безопасности оказываемых услуг, а также исполнение родителями детей обязанностей по их воспитанию, пишет RT.

Доследственную проверку после случившегося начали в ГСУ СК России по Москве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет агентство городских новостей «Москва».

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