В России спрос на покупку помещений общепита за год вырос на 14%

Спрос на покупку помещений под заведения общественного питания в России по итогам третьего квартала 2020 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели «Известиям» в «Авито Недвижимости» в понедельник, 19 октября.

Вместе с ними за указанный период на 8% выросла и заинтересованность граждан в приобретении торговых помещений, а вот спрос на офисы практически остался на прошлогоднем уровне. Его рост составил всего 2%.

По мнению экспертов, на такую динамику повлияли два фактора: снижение депозитных ставок в банках, чему способствует привлекательность коммерческой недвижимости, и желание людей сохранять свои средства на фоне ослабления рубля.

К тому же инвесторы спешат приобрести ликвидные площади в выгодных локациях у собственников, которые решили расстаться со своими активами из-за кризисной ситуации.

«В целом за третий квартал мы видим рост интереса к коммерческой недвижимости. Сегодня это рынок покупателя, на котором можно приобрести или арендовать офисы, точки общественного питания или торговые площади на более гибких условиях», — рассказал руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев.

Однако вслед за возросшим спросом на коммерческие объекты выросла и их средняя стоимость как при продаже, так и при сдаче в аренду. По данным компании, такая тенденция наблюдается в большинстве крупнейших российских городов.

Лидерами по темпам роста цен продажи таких помещений в годовом выражении стали Омск (+23%), Севастополь (+16%) и Иркутск (+14%). Арендная плата за коммерческие объекты недвижимости больше всего взлетела в Омске (13%), а также в Санкт-Петербурге (+11%) и Красноярске (+10%).

Именно помещения общепита максимально подорожали в Екатеринбурге — в четыре раза. По росту стоимости продажи торговых точек в России лидирует Симферополь (+65%). Цены на офисную недвижимость в стране сильнее остальных поднялись в Иркутске (+22%)

Арендные ставки на помещения общепита также не остались в стороне и выросли, причем больше всего в Перми (+35%). Динамика цен на аренду офисов показала наибольший скачок в Саратове (+13%), а на аренду торговых площадей — в Ульяновске (+25%).

По сравнению с третьим кварталом прошлого года за девять месяцев 2020-го вырос и объем предложений по аренде коммерческой недвижимости. Так, по данным аналитиков, в сфере общепита предложений по аренде помещений стало больше на 8%. Офисов под съем стали предлагать на 14% больше, а торговых площадей — на 7%.

13 октября эксперты «Авито Недвижимости» рассказали «Известиям», что средняя стоимость загородных коттеджей, таунхаусов и дач по итогам третьего квартала 2020-го составила 1,6 млн рублей за объект. Это на 7% больше по сравнению уровнем цен аналогичного периода прошлого года.