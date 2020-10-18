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Утечка нефтесодержащей жидкости произошла на Харьягинском месторождении в НАО

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Нефтесодержащая жидкость вылилась на поверхность реки Колва рядом с Харьягинским месторождением в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом 18 октября на странице в Instagram сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

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«На данный момент известно, что произошла разгерметизация недействующего трубопровода», — объяснил он. По словам губернатора НАО, на участке выставили боновые заграждения, для сбора жидкости применяются сорбенты.

На место происшествия вылетели сотрудники Росприроднадзора, департамента природных ресурсов, Центра лабораторного анализа и технических измерений. Губернатор направил на место инцидента межведомственную группу.

Накануне Бездудный сообщил, что на поверхности реки Колва в районе Харьягинского месторождения обнаружена радужная пленка. Компанией-недропользователем выставлено 150 метров бонового заграждения, добавил глава региона.

Харьягинское нефтяное месторождение (Харьяга) расположено в Ненецком автономном округе. Общие запасы нефти оцениваются в 160,4 млн т, в контрактной зоне — 97 млн т.

Ранее, в октябре, в Красноярском крае возбудили уголовное дело после очередного разлива нефтепродуктов — в этот раз около 500 л дизельного топлива в реку Ангару. По предварительной версии, причиной стал износ цистерны.

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