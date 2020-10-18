Правительство России выделит более 1 млрд рублей на оцифровку архивов ЗАГС

Правительство России дополнительно выделит 1,1 млрд на оцифровку и выгрузку в единый федеральный реестр архивов ЗАГС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 октября на сайте кабмина.

«Исторические записи, сделанные с 1926 года, оцифровываются в рамках создания единого федерального реестра ЗАГС. В процессе перевода бумажных архивных книг обнаружилось, что часть записей составлена на языках, отличных от русского, — татарском, арабском. Перед оцифровкой их потребуется перевести. К работе будут привлечены профессиональные переводчики», — говорится в сообщении.

Работу по оцифровке планируется завершить до 31 декабря. Распоряжение о выделении дополнительных средств подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что в Москве с начала 2020 года зарегистрировано более 6 тыс. браков с иностранными гражданами. Браки в столичных отделах ЗАГС регистрировали граждане Израиля, Турции, Таиланда, Нигерии, Латвии, Италии, Германии, Китая, Литвы, Франции, Кореи, Испании, Колумбии и других стран.

В Москве брак с гражданином другой страны можно зарегистрировать в любом отделе ЗАГС или выбрать необычную площадку для регистрации. Для этого доступна 31 новая площадка.