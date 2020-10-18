Прямой эфир

Правительство России выделит более 1 млрд рублей на оцифровку архивов ЗАГС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России дополнительно выделит 1,1 млрд на оцифровку и выгрузку в единый федеральный реестр архивов ЗАГС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 октября на сайте кабмина.

Над схватками: в ОП предложили ввести допвыплаты для беременных
Общественники считают, что будущим мамам необходима поддержка, аналогичная мерам, принятым для семей с детьми

«Исторические записи, сделанные с 1926 года, оцифровываются в рамках создания единого федерального реестра ЗАГС. В процессе перевода бумажных архивных книг обнаружилось, что часть записей составлена на языках, отличных от русского, — татарском, арабском. Перед оцифровкой их потребуется перевести. К работе будут привлечены профессиональные переводчики», — говорится в сообщении.

Работу по оцифровке планируется завершить до 31 декабря. Распоряжение о выделении дополнительных средств подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что в Москве с начала 2020 года зарегистрировано более 6 тыс. браков с иностранными гражданами. Браки в столичных отделах ЗАГС регистрировали граждане Израиля, Турции, Таиланда, Нигерии, Латвии, Италии, Германии, Китая, Литвы, Франции, Кореи, Испании, Колумбии и других стран.

В Москве брак с гражданином другой страны можно зарегистрировать в любом отделе ЗАГС или выбрать необычную площадку для регистрации. Для этого доступна 31 новая площадка.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020