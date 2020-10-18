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На Алтае нашли тело участника группы по учету животных

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Спасатели Республики Алтай обнаружили погибшим одного из пропавших участников группы по учету животных. Об этом 18 октября сообщает республиканский главк МЧС.

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«Сегодня на вертолете его доставят в Горно-Алтайск», — цитирует сообщение ТАСС. Сотрудники регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира пропали накануне во время проведения работ по учету сибирского горного козла и горного барана в Кош-Агачском районе.

Они не вышли на место встречи с основной группой. В поисках людей приняли участие спасатели на вертолете, полицейские, пожарные и коллеги пропавших.

16 октября в Красноярском крае в реку Енисей скатилась машина с двумя спящими рыбаками. Мужчины погибли, ведется проверка.

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