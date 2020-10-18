На Алтае нашли тело участника группы по учету животных

Спасатели Республики Алтай обнаружили погибшим одного из пропавших участников группы по учету животных. Об этом 18 октября сообщает республиканский главк МЧС.

«Сегодня на вертолете его доставят в Горно-Алтайск», — цитирует сообщение ТАСС. Сотрудники регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира пропали накануне во время проведения работ по учету сибирского горного козла и горного барана в Кош-Агачском районе.

Они не вышли на место встречи с основной группой. В поисках людей приняли участие спасатели на вертолете, полицейские, пожарные и коллеги пропавших.

16 октября в Красноярском крае в реку Енисей скатилась машина с двумя спящими рыбаками. Мужчины погибли, ведется проверка.