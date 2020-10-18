Кравцов заверил в отсутствии планов вводить локдаун в сфере образования

Образовательный процесс сохраняется на территории всей России, речи о локдауне не идет. Об этом 18 октября заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения», — сказал он в интервью ТАСС.

Кравцов также подчеркнул, что, несмотря на пандемию, никаких планов о переносе сроков проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) нет. По словам министра, сейчас «даже нет такой возможности обсуждать». В данный момент идет работа по оказанию методической поддержки для проведения экзаменов.

«Министерство просвещения совместно с Рособрнадзором прорабатывает специальные площадки в интернете, где будут размещены материалы по всем предметам для всех параллелей с 6-го по 11-й класс для самодиагностики», — рассказал он.

На фоне распространения коронавирусной инфекции в России в апреле этого года был отменен экзамен ОГЭ, в котором предмет можно было выбрать. Затем, в мае, Минпросвещения объявило об отмене в 2020 году ОГЭ по русскому и математике. Итоговые оценки девятиклассникам были выставлены на основе годовых.

При этом основной период единого госэкзамена (ЕГЭ) в этом году был перенесен на промежуток с 29 июня по 25 июля из-за распространения коронавирусной инфекции. Всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировалось около 714 тыс. человек.