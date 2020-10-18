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В России снизился коэффициент распространения коронавируса

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Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до отметки 1,07, в Москве — до 1,01. Об этом 18 октября сообщил ТАСС.

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Отмечается, что это наименьшие значения для страны в целом и для Москвы в частности с 24 и 15 сентября соответственно. Выше единицы коэффициент остается в девяти из десяти регионов страны — только в Ханты-Мансийском автономном округе он остается меньше десяти (0,98).

В Санкт-Петербурге коэффициент снизился до 1,18, несмотря на стабильный рост новых случаев коронавируса. Такой же показатель зафиксирован в Красноярском крае. В Иркутской области коэффициент снизился до 1,09; в Воронежской области остался на уровне 1,08; в Свердловской области оказался на отметке 1,07, в Московской — 1,06, в Нижегородской — 1,05, в Ростовской — 1,03.

Ранее, в воскресенье, сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 15 099 новых случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (4610), Санкт-Петербурге (674) и Подмосковье (460).

Инфографика

В общей сложности за всё время пандемии в России зафиксировано 1 399 334 случая коронавируса. Из них 24 187 человек умерли, 1 070 575 — выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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