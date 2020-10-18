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В МЧС отменили командировки для сотрудников из-за коронавируса

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Для предотвращения распространения коронавируса МЧС России отменило все командировки для сотрудников, не связанные с чрезвычайными ситуациями. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает ТАСС.

Некоторых сотрудников также перевели на удаленный режим работы. «При ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе осуществляется перевод сотрудников на сменный график работы», — рассказали в МЧС. При этом подчеркивается, что боевые подразделения выполняют свои задачи в полном объеме.

Помимо этого, ведомство ограничило посещение административных зданий для посторонних, а сотрудников обязали носить маски и перчатки, при входе в здание у них измеряется температура. Организация мероприятий приостановлена, совещания проходят в режиме конференц-связи.

В последние несколько недель в РФ и в мире фиксируется прирост новых случаев заболевания. Так, накануне в России зафиксировано14 922 новых случая COVID-19. Специалисты призывают соблюдать меры предосторожности: носить маски, перчатки и держать дистанцию.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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