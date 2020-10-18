Один человек пострадал при столкновении шести автомобилей на МКАД

В результате столкновения шести автомобилей на Московской кольцевой автодороге (МКАД) пострадал один человек. Об этом 18 октября сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сегодня утром на 35-м км МКАД произошло столкновение шести автомобилей, в результате чего один человек пострадал», — сообщили агентству.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причину аварии.

Ранее, 29 сентября, стало известно, что столичная Госавтоинспекция причислила МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект к самым аварийно опасным магистралям по количеству погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Сообщается, что с января по август 2020 года на МКАД погибли 53 человека, на Калужском шоссе — 10 человек, на Кутузовском проспекте — 5 человек.