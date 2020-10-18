В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,8

Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксированы в Кемеровской области в ночь на воскресенье, 18 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 00:21 по местному времени (20:21 мск 17 октября) примерно в 13 км от города Киселевск.

О жертвах и разрушениях в результате стихии информация не поступала.

Отмечается, что сейсмичность в Кузбассе имеет в основном техногенный характер и связана с горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.

14 октября сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4 на территории Тувы, на границе с Монголией.