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Землетрясение произошло на границе с Монголией в Туве

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Сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Тувы, на границе с Монголией. Магнитуда землетрясения составила 4.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло около 7:00. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. Ученые отметили, что самое сильное землетрясение в республике было зарегистрировано в 2011 году. Тогда мощность толчков с эпицентром в 96 км от Кызыла достигла 6,6 балла.

Ранее сообщалось, что 8 октября у берегов американского штата Аляска зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр землетрясения находился в 47 км к востоку-юго-востоку от статистически обособленной местности Никольский.

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