В Москве состоялась премьера мюзикла «Шахматы»

В Москве состоялась премьера известного мюзикла «Шахматы». В основе сюжета — противостояние между советскими и американскими спортсменами. Над российской версией «Шахмат» работала звездная команда. Тексты песен перевел на русский известный поэт Алексей Иващенко, который работал над отечественными вариациями «Призрака оперы», «Поющих под дождем» и «Звуков музыки». Мюзикл впервые был поставлен в 1986 году на лондонской сцене. Две композиции из «Шахмат» стали мировыми хитами.